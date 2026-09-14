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14 сентября, 11:30

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"Мой район. Место встречи": Хорошёвский район со Станиславом Бондаренко

"Мой район. Место встречи": Хорошёвский район со Станиславом Бондаренко

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В выпуске программы зрители "Мой район. Место встречи" отправятся в путешествие по Хорошёвскому району Москвы вместе с актером театра и кино Станиславом Бондаренко, чьи детство и юность прошли в этих местах, а также с экспертами – москвоведом Юрием Квашой, мастером спорта РФ международного класса по ушу Иваном Краснобаевым и экспертом по уходу за животными Анной Комиссаровой.

В программе расскажут о том, как менялся район: от застройки 1950-х годов и развития транспортной сети до трансформации территории бывшего аэродрома в парк "Ходынское поле", от первого московского автобуса до авиационного наследия и современных транспортных решений.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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