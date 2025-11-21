21 ноября, 08:00Общество
"Мой район. Место встречи": профилактическая медицина в Москве с Дарьей Донцовой
Главные задачи здравоохранения сегодня – повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности ранней диагностики, совершенствование первичной профилактики заболеваний.
В этом выпуске вместе с ведущими врачами Москвы писательница, радио- и телеведущая Дарья Донцова расскажет о факторах, провоцирующих онкологические заболевания, мерах профилактики и передовых методах их лечения и диагностики.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".