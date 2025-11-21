Форма поиска по сайту

21 ноября, 08:00

Общество

"Мой район. Место встречи": профилактическая медицина в Москве с Дарьей Донцовой

"Мой район. Место встречи": профилактическая медицина в Москве с Дарьей Донцовой

Более 2,5 тыс врачей прошли программу повышения квалификации в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 ноября

Собянин поздравил московских педиатров с профессиональным праздником

Собянин: за четыре года в Москве построено более 20 объектов детской медицины

Заммэра Ракова заявила, что Москва в полной готовности подошла к сезону простуд

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

"Умный прием" в поликлиниках сэкономил столичным врачам 250 тыс часов рабочего времени

Два новых ИИ-сервиса для диагностики травм суставов заработали в Москве

Главные задачи здравоохранения сегодня – повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности ранней диагностики, совершенствование первичной профилактики заболеваний.

В этом выпуске вместе с ведущими врачами Москвы писательница, радио- и телеведущая Дарья Донцова расскажет о факторах, провоцирующих онкологические заболевания, мерах профилактики и передовых методах их лечения и диагностики.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

