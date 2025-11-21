"Мой район. Место встречи": профилактическая медицина в Москве с Дарьей Донцовой

Главные задачи здравоохранения сегодня – повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности ранней диагностики, совершенствование первичной профилактики заболеваний.

В этом выпуске вместе с ведущими врачами Москвы писательница, радио- и телеведущая Дарья Донцова расскажет о факторах, провоцирующих онкологические заболевания, мерах профилактики и передовых методах их лечения и диагностики.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".