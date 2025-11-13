Форма поиска по сайту

13 ноября

Культура

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 2

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 2

Анна Фроловцева с детства мечтала выступать на сцене и своей цели достигла. Работала в театре, а в кино снималась у знаменитых режиссеров: Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Александра Митты. Но признается, что зрительский успех пришел к ней после роли домохозяйки Галины Ивановны в известном сериале.

Во время прогулки по Москве заслуженная артистка России расскажет, кто из великих актеров был для нее "папой Женей", вспомнит о незабываемых аплодисментах в троллейбусе и покажет любимые переулки своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

