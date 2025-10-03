"Мой район. Место встречи": День учителя с Эдгардом Запашным

День учителя – праздник, который объединяет всех жителей Москвы. Это день, когда говорят слова благодарности тем, кто отвечает за образование детей. С теплом в сердце каждый вспоминает свою первую учительницу, классного руководителя или педагогов по предметам.

Народный артист России, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поделится воспоминаниями о школьных годах вместе со своей первой учительницей. В свою очередь, заслуженный артист России Валерий Яременко расскажет, в какой момент его учителя стали для него наставниками по жизни.