"Страсти на эстраде": Анна Герман

Анна Герман, которую все называли самой миролюбивой и неконфликтной певицей на советской эстраде, однажды чуть не сорвала главный концерт страны "Песня года-77". Все советские артисты знали, что концерт записывался под фонограмму, так как его транслировали по центральному телевидению.

Герман об этих условиях знала, но на репетиции режиссер просил ее не отворачиваться от микрофона и стараться лучше попадать в слова, но у нее ничего не получалось. Подробнее – в программе "Страсти на эстраде".