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03 апреля, 15:45

Культура

"Страсти на эстраде": Алла Йошпе и Стахан Рахимов

"Страсти на эстраде": Алла Йошпе и Стахан Рахимов

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В 1979 году один из самых известных эстрадных дуэтов – Алла Йошпе и Стахан Рахимов – внезапно исчез со сцены. Еще вчера их выступления проходили в лучших залах, на правительственных концертах и в телеэфирах, а уже на следующий день их песни перестали звучать.

Цензура запретила артистам выступать. По Москве поползли слухи: якобы дуэт эмигрировал в Израиль. Что на самом деле скрывали певцы и почему они никогда не выходили к зрителям из-за кулис?

Об этом – в программе "Страсти на эстраде".

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