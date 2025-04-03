"Страсти на эстраде": Алла Йошпе и Стахан Рахимов

В 1979 году один из самых известных эстрадных дуэтов – Алла Йошпе и Стахан Рахимов – внезапно исчез со сцены. Еще вчера их выступления проходили в лучших залах, на правительственных концертах и в телеэфирах, а уже на следующий день их песни перестали звучать.

Цензура запретила артистам выступать. По Москве поползли слухи: якобы дуэт эмигрировал в Израиль. Что на самом деле скрывали певцы и почему они никогда не выходили к зрителям из-за кулис?

Об этом – в программе "Страсти на эстраде".