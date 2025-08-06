Форма поиска по сайту

06 августа, 16:15

Город

"Улицы московские": Николоямская

Николоямская улица находится в Таганском районе Центрального административного округа Москвы. Она проходит от Яузской улицы, пересекая Садовое кольцо под Ульяновской эстакадой, до Андроньевской площади. Ее протяженность составляет 1,54 километра. Именно на этой улице появилась легенда о московском подземном море.

Действительно ли на ней существует столичное подводное царство? Зачем супруга британского премьер-министра Клементина Черчилль приезжала на Николоямскую? Почему усадьбу Саввы Морозова в советское время называли "Испанским домом"? И как Филипп Киркоров заработал на Николоямской свои первые деньги?

Об этом – в программе "Улицы московские".

