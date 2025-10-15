Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 2

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 2

Камерный хор выступит в Московском доме композиторов 15 октября

Обновленная выставка "Жили-были: Царство русской сказки" началась на "Винзаводе"

Выставку "Жили-были: Царство русской сказки" представили на "Винзаводе"

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 1

Выставку "Дом моей мечты" можно посетить в Москве 14 октября

В Москве состоялся большой праздничный концерт в честь Дня отца

В театральном центре на Страстном бульваре состоялся спектакль "Судьба по обмену"

Спектакль "Судьба по обмену" прошел в театральном центре на Страстном бульваре

В столице прошел вечер памяти, приуроченный ко Дню Московского народного ополчения

Елена Ксенофонтова с детства мечтала стать актрисой и после школы отправилась в Москву поступать в театральные вузы. Однако из-за тяжелой болезни учиться не смогла. Но с мечтой не попрощалась и спустя 3 года вновь пришла на прослушивание.

На прогулке по Мещанскому району заслуженная актриса России вспомнит о судьбоносном объявлении, поделится мудрым советом, когда-то полученным от актера Михаила Глузского, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культуравидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика