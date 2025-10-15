"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 2

Елена Ксенофонтова с детства мечтала стать актрисой и после школы отправилась в Москву поступать в театральные вузы. Однако из-за тяжелой болезни учиться не смогла. Но с мечтой не попрощалась и спустя 3 года вновь пришла на прослушивание.

На прогулке по Мещанскому району заслуженная актриса России вспомнит о судьбоносном объявлении, поделится мудрым советом, когда-то полученным от актера Михаила Глузского, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".