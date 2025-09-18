"Моя Москва": Валерий Баринов. Часть 2

Валерий Баринов учился в центре Москвы и выходил на сцену Малого театра в качестве актера массовки. Сейчас на счету Народного артиста России более 150 ролей в кино и еще больше – на театральных подмостках.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Замоскворечью, актер покажет, где заработал деньги на осуществление детской мечты, расскажет, почему расплакался на Красной площади, и откроет другие секреты своей Москвы.

