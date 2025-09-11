Форма поиска по сайту

11 сентября, 18:05

Культура

"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 2

"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 2

Актер Дмитрий Ульянов с детства знал, что станет артистом. Он с первого раза поступил в школу-студию МХАТ, но был исключен на втором курсе за съемки в телевизионной программе. Сегодня за его плечами сотни ролей в кино и на театральной сцене.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Мещанскому району, актер расскажет о пророческих съемках на Цветном бульваре, вспомнит свою первую встречу с женой и откроет другие секреты своей Москвы.

Программа: Моя Москва
