"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 2

Актер Дмитрий Ульянов с детства знал, что станет артистом. Он с первого раза поступил в школу-студию МХАТ, но был исключен на втором курсе за съемки в телевизионной программе. Сегодня за его плечами сотни ролей в кино и на театральной сцене.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Мещанскому району, актер расскажет о пророческих съемках на Цветном бульваре, вспомнит свою первую встречу с женой и откроет другие секреты своей Москвы.