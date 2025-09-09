Форма поиска по сайту

09 сентября, 18:00

Культура

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 2

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский стал культовой фигурой благодаря не только ярким и запоминающимся ролям, но и своему бескомпромиссному характеру. Актер называет себя "Народный блогер России" и гордится тем, что всегда говорит только правду.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Пресненскому району, актер расскажет, почему его выгнали из Московского академического театра имени Вл. Маяковского, чем он смог запомниться Владимиру Высоцкому, и откроет другие тайны своей Москвы.

Программа: Моя Москва
культурагородвидеоЕкатерина Ефимцева

