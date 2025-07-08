"Моя Москва": Сергей Никоненко. Часть 2

Свою первую роль Сергей Никоненко сыграл в 7 лет в новогоднем школьном спектакле. В 13 лет в пионерском лагере он получил первый приз – торт с надписью "Лучшему актеру". И только потом пришел в театральный кружок, чтобы изучать актерское мастерство.

В этом выпуске, прогуливаясь по Басманному району, народный артист вспомнит о тех, с кем учился в старейшем московском доме пионеров, расскажет о "счастливом" билете в Театр Маяковского, а также покажет свою Москву.

Подробнее – в программе "Моя Москва".