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08 июля, 06:35

Культура

"Моя Москва": Сергей Никоненко. Часть 2

"Моя Москва": Сергей Никоненко. Часть 2

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Свою первую роль Сергей Никоненко сыграл в 7 лет в новогоднем школьном спектакле. В 13 лет в пионерском лагере он получил первый приз – торт с надписью "Лучшему актеру". И только потом пришел в театральный кружок, чтобы изучать актерское мастерство.

В этом выпуске, прогуливаясь по Басманному району, народный артист вспомнит о тех, с кем учился в старейшем московском доме пионеров, расскажет о "счастливом" билете в Театр Маяковского, а также покажет свою Москву.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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