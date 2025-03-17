"Моя Москва": Сергей Кошонин. Часть 2

Актер Сергей Кошонин родился и вырос в Ленинграде, но с Москвой его связывает очень многое: в школьные годы – первые поездки на экскурсии, в юношеские – армейская служба, а потом – работа в столичных театрах.

В этом выпуске на прогулке по Мещанскому району Кошонин признается, из-за чего упал в обморок в театре Советской Армии, вспомнит, как программа партии помогала ездить в трамвае, и расскажет о своей Москве. Подробнее – в программе "Моя Москва".