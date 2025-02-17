"Моя Москва": Владислав Ветров. Часть 2

В семье Владислава Ветрова никто не думал, что у них вырастет большой артист. Папа – военный летчик, мама – авиационный технолог. А у 5-летнего Влада после переезда Ветровых в Таганрог неожиданно появилась любовь к театру. Сперва был домашний кукольный, потом любительский, а затем студенческий и драматический.

В этом выпуске на прогулке по Чистопрудному бульвару народный артист России признается, на какую хитрость пошел, чтобы получить работу в столичном театре, вспомнит, как разозлил Валентина Гафта, и расскажет другие истории о своей Москве.