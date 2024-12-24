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24 декабря, 08:25

Культура

"Моя Москва": Виктор Раков. Часть 2

"Моя Москва": Виктор Раков. Часть 2

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Актер Виктор Раков начал сниматься в кино даже раньше, чем играть в театре. Интересно, что на съемочной площадке он впервые появился как дублер и каскадер. Только потом он вошел в кадр как актер.

Прогуливаясь по Пресненскому и Тверскому районам, народный артист России расскажет, как система пожарной безопасности лишила его работы, признается, с кем его сравнивал Олег Янковский, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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