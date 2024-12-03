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03 декабря, 07:40

Культура

"Моя Москва": Любовь Германова. Часть 2

"Моя Москва": Любовь Германова. Часть 2

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Актрису Любовь Германову узнают не только по лицу, но и по голосу. Например, она озвучила агента Скалли из "Секретных материалов", Мерил Стрип в "Железной леди" и Джессику Флетчер в "Она написала убийство".

Сегодня на прогулке по Донскому району артистка расскажет, как с детства шла к своей мечте стать актрисой, признается, зачем красила кожу черной краской, и покажет Москву такой, какой ее видит только она. Подробнее – в программе "Моя Москва".

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