"Моя Москва": Наталья Хорохорина. Часть 2

Наталья Хорохорина с самого детства мечтала стать актрисой, но сомневалась, получится ли у нее. Она не считала себя ни красавицей, ни даже симпатичной, к недостаткам причисляла и высокий рост. При этом артистизма у нее было предостаточно.

В этом выпуске на прогулке по любимым местам Тверского района заслуженная артистка России вспомнит, за что благодарна актрисам Ирине Мирошниченко и Наталье Селезневой, признается в краже из библиотеки имени Ленина и расскажет, какие еще истории хранит Москва Натальи Хорохориной.

Подробнее – в программе "Моя Москва".