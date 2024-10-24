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24 октября, 10:55

Культура

"Моя Москва": Анатолий Котенев. Часть 2

"Моя Москва": Анатолий Котенев. Часть 2

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Почти за 40 лет съемок за актером Анатолием Котеневым закрепился образ настоящего героя. Причем не только в кино, но и в сериалах. Сниматься в них артист согласился ради мамы. Теперь в копилке актера около 130 ролей – от генералов до авторитетных бизнесменов и политических деятелей.

В этом выпуске на прогулке по ВДНХ артист признается, из-за чего однажды попал в милицию, покажет, где играл свадьбу, и расскажет, какая она – Москва Анатолия Котенева.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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