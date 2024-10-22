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22 октября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Ирина Климова. Часть 2

"Моя Москва": Ирина Климова. Часть 2

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С детства Ирина Климова любила музыку и с тех пор мечтала о музыкальной карьере. Впоследствии она стала не только исполнительницей главных ролей в самых ярких мюзиклах, но и актрисой театра и кино.

На прогулке по любимым местам в районе Сокольники заслуженная артистка России расскажет о самом страшном конфузе в ее жизни, признается, как однажды попыталась скрыть кражу, и откроет секрет, какая она – Москва Ирины Климовой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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