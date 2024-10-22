"Моя Москва": Ирина Климова. Часть 2

С детства Ирина Климова любила музыку и с тех пор мечтала о музыкальной карьере. Впоследствии она стала не только исполнительницей главных ролей в самых ярких мюзиклах, но и актрисой театра и кино.

На прогулке по любимым местам в районе Сокольники заслуженная артистка России расскажет о самом страшном конфузе в ее жизни, признается, как однажды попыталась скрыть кражу, и откроет секрет, какая она – Москва Ирины Климовой.

Подробнее – в программе "Моя Москва".