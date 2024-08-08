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08 августа, 11:00

Культура

"Моя Москва": Светлана Лазарева. Часть вторая

"Моя Москва": Светлана Лазарева. Часть вторая

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Еще будучи школьницей, Светлана Лазарева загадала желание – приехать в Москву и покорить ее. Как только появилась возможность, провинциальная певица отправилась в столицу и осталась тут навсегда.

В этом выпуске на прогулке по району Перово, с которым связано много счастливых воспоминаний, Светлана поделится секретом молодости, расскажет, зачем ей с женихом пришлось прятаться в ЗАГСе, и покажет, какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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