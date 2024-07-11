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11 июля, 11:00

Культура

"Моя Москва": Максим Дрозд. Часть 2

"Моя Москва": Максим Дрозд. Часть 2

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Максим Дрозд – актер, которого зрители любят за харизму, а коллеги – за трудолюбие. Полностью выкладываясь на съемочных площадках за городом, восстанавливать силы Максим предпочитает в самом сердце столицы.

И сегодня на прогулке по районам Раменки и Хамовники звезда фильмов о настоящих мужчинах расскажет, где хулиганил с друзьями в юности, как однажды встретил своего кумира Валентина Гафта на спортивной площадке, и о том, какая она – Москва Максима Дрозда. Подробнее – в программе "Моя Москва".

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