"Моя Москва": Максим Дрозд. Часть 2

Максим Дрозд – актер, которого зрители любят за харизму, а коллеги – за трудолюбие. Полностью выкладываясь на съемочных площадках за городом, восстанавливать силы Максим предпочитает в самом сердце столицы.

И сегодня на прогулке по районам Раменки и Хамовники звезда фильмов о настоящих мужчинах расскажет, где хулиганил с друзьями в юности, как однажды встретил своего кумира Валентина Гафта на спортивной площадке, и о том, какая она – Москва Максима Дрозда. Подробнее – в программе "Моя Москва".

