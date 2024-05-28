"Моя Москва": Наталья Гвоздикова. Часть 2

С рождения городской житель киноактриса Наталья Гвоздикова любит тишину и красоту природы, поэтому она нередко прогуливается по зеленым столичным дорожкам.

Находясь в Воронцовском парке в Обручевском районе, народная артистка России расскажет, почему они с супругом Евгением Жариковым перестали купаться в любимом пруду, какой была самая большая пойманная ею рыба, и какая она – Москва Натальи Гвоздиковой.

Подробности – в программе "Моя Москва".

