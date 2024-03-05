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05 марта, 10:55

Культура

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 2

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 2

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Лариса Лужина – актриса, которую уже больше 60 лет беззаветно любят зрители и ценят режиссеры. Став студенткой ВГИКа, она навсегда связала свою жизнь с Москвой.

И сегодня, вернувшись в места, где все начиналось (любимый вуз, общежитие, киностудия имени Горького), с ностальгией вспоминает о том, как поступала в институт, какие подарки получала, став кинозвездой, и с кем встречалась в юности.

Какая же она – Москва Ларисы Лужиной? Об этом – в программе "Моя Москва".

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