"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 2

Лариса Лужина – актриса, которую уже больше 60 лет беззаветно любят зрители и ценят режиссеры. Став студенткой ВГИКа, она навсегда связала свою жизнь с Москвой.

И сегодня, вернувшись в места, где все начиналось (любимый вуз, общежитие, киностудия имени Горького), с ностальгией вспоминает о том, как поступала в институт, какие подарки получала, став кинозвездой, и с кем встречалась в юности.

Какая же она – Москва Ларисы Лужиной? Об этом – в программе "Моя Москва".