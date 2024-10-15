"Город без окраин": Северное Медведково

Ярких воспоминаний о Северном Медведкове у нашей героини множество. Елена Притыко переехала в этот район с родителями, когда ей исполнилось два года. Здесь она окончила школу, вышла замуж и вырастила сына, здесь помогает воспитывать внуков.

Свободного времени у Притыко не так много, поэтому проводить его она привыкла с пользой. Сегодня героиня отправится записаться на занятия плаванием. А по пути – прогуляется по району, вспоминая детство и юность.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

