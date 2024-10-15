Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 10:45

Город

"Город без окраин": Северное Медведково

"Город без окраин": Северное Медведково

"Мой район. Новости": завершена реставрация памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

"Мой район. Новости": в музее-заповеднике "Коломенское" благоустроят набережную

Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

"Интервью": Анатолий Гарбузов – о том, какие отрасли промышленности привлекают инвесторов

Более 100 домов расселили в ЗАО с начала реализации программы реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Московской скорой помощи исполнилось 105 лет

Комплекс зданий бывшей ткацкой фабрики на Сущевском Валу реконструируют

Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 20 октября

Ярких воспоминаний о Северном Медведкове у нашей героини множество. Елена Притыко переехала в этот район с родителями, когда ей исполнилось два года. Здесь она окончила школу, вышла замуж и вырастила сына, здесь помогает воспитывать внуков.

Свободного времени у Притыко не так много, поэтому проводить его она привыкла с пользой. Сегодня героиня отправится записаться на занятия плаванием. А по пути – прогуляется по району, вспоминая детство и юность.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика