"Город без окраин": Крылатское

Марина Кабанова живет в Крылатском почти 30 лет. В 1983 году она начала свою карьеру на уникальном спортобъекте – Гребном канале, который стал для нее не только местом работы, но и значимой частью жизни. За десятилетия, проведенные здесь, Марина освоила множество спортивных дисциплин, но так и не смогла сесть в лодку.

Однако героиня решила исправить эту ситуацию и впервые в жизни примет участие в тренировке по гребле. Перед этим она прогуляется по еще одному уникальному месту – Москворецкому природно-историческому парку, а также покажет первую smart-библиотеку в России.

Подробнее – в программе "Город без окраин".