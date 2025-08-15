"Мой район. Новости": в Москве началась черновая отделка станции метро "Звенигородская"

Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 12:10

Транспорт

Черновая отделка станции "Звенигородская", которая строится в рамках первого участка Рублево-Архангельской линии метро, началась в Москве. Общая площадь сооружения превысит 22 тысячи квадратных метров.

Станция "Звенигородская" строится в районе Хорошёво-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Новая Рублево-Архангельская ветка метро с 12 станциями пройдет от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортметростроительствогородвидео

