Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 06:20

Город

"Мой район. Новости": лекция о разных видах мошенничества прошла в Тверском районе Москвы

Детям рассказали о разных видах финансового мошенничества в Тверском районе Москвы. В частности, несовершеннолетним объяснили, что такое вишинг.

Руководитель Центра финансовой грамотности при департаменте финансов Москвы Ольга Лукачева посоветовала не предоставлять никому персональные платежные данные. Также она напомнила о том, что нужно предпринимать профилактические меры защиты от мошенников. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Программа: Мой район. Новости
городтехнологиибезопасностьвидео

