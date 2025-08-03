"Мой район. Новости": в Пресненском районе началась подготовка к замене газопровода

В доме на Спиридоньевском переулке начали обследование газовых сетей. Зданию более пятидесяти лет, и пришло время заменить газопровод. Специалисты проверяют трубы, вентиляционные каналы и дымоходы.

На основе полученных данных разработают цифровую модель системы газораспределения. После утверждения начнут монтажные работы. Замена газопровода займет несколько дней, а проектирование – несколько месяцев.

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