03 августа, 08:30Город
"Мой район. Новости": в Пресненском районе началась подготовка к замене газопровода
В доме на Спиридоньевском переулке начали обследование газовых сетей. Зданию более пятидесяти лет, и пришло время заменить газопровод. Специалисты проверяют трубы, вентиляционные каналы и дымоходы.
На основе полученных данных разработают цифровую модель системы газораспределения. После утверждения начнут монтажные работы. Замена газопровода займет несколько дней, а проектирование – несколько месяцев.
Подробнее в программе – "Мой район. Новости".