"Мой район. Новости": устройства для поисково-спасательных операций будут делать в Силино

Устройства для поисково-спасательных операций теперь будут делать в районе Силино. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" наладил выпуск микрочипов и электротехнических изделий. По мнению экспертов, это новый шаг к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности.

Новое производство прежде всего обеспечит отечественными компонентами разработчиков дронов и других компаний телекоммуникационной отрасли. Ключевым продуктом предприятия является полетный контроллер. Устройства используются в квадрокоптерах.

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