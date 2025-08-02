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02 августа, 06:30

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"Мой район. Новости": устройства для поисково-спасательных операций будут делать в Силино

"Мой район. Новости": устройства для поисково-спасательных операций будут делать в Силино

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Устройства для поисково-спасательных операций теперь будут делать в районе Силино. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" наладил выпуск микрочипов и электротехнических изделий. По мнению экспертов, это новый шаг к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности.

Новое производство прежде всего обеспечит отечественными компонентами разработчиков дронов и других компаний телекоммуникационной отрасли. Ключевым продуктом предприятия является полетный контроллер. Устройства используются в квадрокоптерах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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