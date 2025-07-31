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31 июля, 12:45

Политика

"Мой район. Новости": в ГД предложили ввести стипендию для школьников

"Мой район. Новости": в ГД предложили ввести стипендию для школьников

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В Госдуме предложили выплачивать стипендию в размере 5 тысяч школьникам, которые учатся на "отлично". Авторы инициативы отметили, данная мера поможет мотивировать детей учиться лучше.

Тем временем председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предположила, что выплаты смогут утверждать спонсоры или предприятия, которым необходимы новые кадры. Более того, они могли бы приглашать школьников на производственные экскурсии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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