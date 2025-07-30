"Мой район. Новости": пешеходный маршрут появился в музее-заповеднике "Коломенское"

Оригинальный пешеходный маршрут создали на территории музея-заповедника "Коломенское". Его особенностями стали деревянный настил над водой и павильоны с панорамным остеклением.

Также в локации обустроили свадебный сад с церемониальной площадкой. Рядом расположились зеленый лабиринт, арт-объект в виде переплетенных колец и смотровая площадка с качелями.

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