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30 июля, 18:10

Город

"Мой район. Новости": пешеходный маршрут появился в музее-заповеднике "Коломенское"

"Мой район. Новости": пешеходный маршрут появился в музее-заповеднике "Коломенское"

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Оригинальный пешеходный маршрут создали на территории музея-заповедника "Коломенское". Его особенностями стали деревянный настил над водой и павильоны с панорамным остеклением.

Также в локации обустроили свадебный сад с церемониальной площадкой. Рядом расположились зеленый лабиринт, арт-объект в виде переплетенных колец и смотровая площадка с качелями.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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