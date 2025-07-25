"Мой район. Новости": игровой комплекс в виде кита установили на Саянской улице

На Саянской улице в районе Ивановское на обновленной детской площадке установили игровой комплекс в виде кита. Там малыши могут лазить по канату, преодолевать полосу препятствий, кататься на качелях и съезжать с горки.

Еще одна площадка для детей появилась на шоссе Энтузиастов. Здесь установили спортивно-игровой комплекс с качелями-гнездами, гамаками и стеной для скалолазания. Также рядом есть лабиринт с балансирами и рукоходами.

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