"Мой район. Новости": МВД ужесточит контроль за ТО автомобилей в России

В России ужесточат контроль за техосмотром автомобилей. Полиция планирует обновить требования к процедуре. Например, чтобы таксисты не смогли уклониться от регулярного технического обслуживания, операторов обяжут проверять приехавшие к ним автомобили по федеральной базе.

Кроме того, МВД хочет самостоятельно, не дожидаясь одобрения Союза страховщиков, отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. Для аннулирования уже выданных диагностических карт ведомство планирует ввести новые основания.

Еще одно нововведение упростит прохождение техосмотра некоторым автовладельцам. Теперь они смогут предоставлять выписку из электронного реестра транспортных средств вместо свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта транспортного средства.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".