22 июля, 06:30Город
"Мой район. Новости": в районе Проспект Вернадского построили новый дом по реновации
В районе Проспект Вернадского завершено строительство нового дома по программе реновации. В доме есть подземный паркинг, а на территории – детская и спортивная площадки, места для отдыха.
На первом этаже новостройки работает Центр информирования по переселению. Жители могут получить консультации по вопросам оформления документов и переезда, а также воспользоваться бесплатными услугами грузчика.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".