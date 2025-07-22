"Мой район. Новости": в районе Проспект Вернадского построили новый дом по реновации

В районе Проспект Вернадского завершено строительство нового дома по программе реновации. В доме есть подземный паркинг, а на территории – детская и спортивная площадки, места для отдыха.

На первом этаже новостройки работает Центр информирования по переселению. Жители могут получить консультации по вопросам оформления документов и переезда, а также воспользоваться бесплатными услугами грузчика.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".