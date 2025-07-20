"Мой район. Новости": у городского вокзала Петровско-Разумовская будет стеклянная крыша

Японские мотивы будут использованы при создании Московского городского вокзала Петровско-Разумовская. У здания будет стеклянная крыша и панорамные окна.

Однако эффектным будет не только фасад. Пропускная способность вокзала позволит принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Ожидается, что к 2030 году ежедневный пассажиропоток транспортного хаба достигнет 11 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".