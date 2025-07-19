"Мой район. Новости": еще один единый прогулочный маршрут обустроят в Москве

Единый прогулочный маршрут из Крылатского до парка культуры и отдыха "Фили" создадут в районе Хорошёво-Мнёвники. В него войдет один из двух велопешеходных мостов, который построят в Мнёвниковской пойме. Второе сооружение свяжет пойму с Островной улицей в Крылатском.

В итоге москвичам и гостям столицы станет удобнее добираться до Гребного канала, а рядом появится набережная со спусками к воде, а также детскими и спортивными площадками.

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