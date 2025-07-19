19 июля, 16:50Город
"Мой район. Новости": еще один единый прогулочный маршрут обустроят в Москве
Единый прогулочный маршрут из Крылатского до парка культуры и отдыха "Фили" создадут в районе Хорошёво-Мнёвники. В него войдет один из двух велопешеходных мостов, который построят в Мнёвниковской пойме. Второе сооружение свяжет пойму с Островной улицей в Крылатском.
В итоге москвичам и гостям столицы станет удобнее добираться до Гребного канала, а рядом появится набережная со спусками к воде, а также детскими и спортивными площадками.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".