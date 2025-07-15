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Транспорт

"Мой район. Новости": новый маршрут ЭМ23 соединил два округа Москвы

"Мой район. Новости": новый маршрут ЭМ23 соединил два округа Москвы

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Жителям Западного и Северо-Западного округов стало проще добираться до метро. Новый магистральный маршрут ЭМ23 соединяет станцию МЦК Панфиловская и метро "Парк Победы". Современные автобусы курсируют с интервалом менее 10 минут и преодолевают весь путь примерно за полчаса.

Маршрут проходит по недавно построенному мосту в районе улицы Мясищева, охватывая новые жилые кварталы. По словам экспертов, магистральные маршруты помогают эффективно распределять пассажиропотоки и соединять ранее неудобные для пересадок районы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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