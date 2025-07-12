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12 июля, 06:45

Транспорт

"Мой район. Новости": два новых разворота появились на Садовом кольце

"Мой район. Новости": два новых разворота появились на Садовом кольце

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Два новых разворота появились на Садовом кольце – перед Дубининской улицей на внутреннюю сторону и перед Татарской на внешнюю. Таким образом водители смогут экономить время.

Туристы будут быстрее добираться до основных достопримечательностей. По оценкам Дептранса, в зависимости от маршрута выиграть получится 8–10 минут или 2 километра. Перенастроить движение смогли путем переразметки. На светофорах появились новые разворотные значки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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