"Мой район. Новости": два новых разворота появились на Садовом кольце

Два новых разворота появились на Садовом кольце – перед Дубининской улицей на внутреннюю сторону и перед Татарской на внешнюю. Таким образом водители смогут экономить время.

Туристы будут быстрее добираться до основных достопримечательностей. По оценкам Дептранса, в зависимости от маршрута выиграть получится 8–10 минут или 2 километра. Перенастроить движение смогли путем переразметки. На светофорах появились новые разворотные значки.

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