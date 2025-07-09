"Мой район. Новости": более 11 тыс человек в ТиНАО переехали в новые дома по реновации

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы уже более 11 тысяч человек переехали в новые квартиры по программе реновации. Еще тысячи только готовятся к новоселью.

Всего для жителей ТиНАО строят и проектируют 9 современных жилых комплексов, из которых 8 уже переданы под заселение.

В новых домах предусмотрены благоустроенные дворы, спортивные и детские площадки, а также вся необходимая инфраструктура. По словам властей, до конца программы в ТиНАО новоселами станут 24 тысячи жителей.

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