"Мой район. Новости": пятиэтажная поликлиника появится в Люблине

Для жителей района Люблино строят пятиэтажную детско-взрослую поликлинику. За одну смену ее смогут посещать 560 пациентов. Принимать их будут терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи и многие другие узкопрофильные специалисты.

Чтобы потоки пациентов не пересекались, здание разделят. В левой части будет детское отделение, которое займет четыре этажа. На первом расположатся колясочная, комната кормления, кабинеты массажа, здоровья ребенка и вакцинации, а также молочная кухня. Во взрослом отделении обустроят буфет и просторные вестибюли.

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