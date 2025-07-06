"Мой район. Новости": ЖК на 240 квартир построили по программе реновации в ТиНАО

Жители 4 старых домов Троицкого административного округа готовятся к переезду в новые квартиры. Для них на Спортивной улице по программе реновации построили новый жилой комплекс на 240 квартир с готовой улучшенной отделкой. Рядом располагаются школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины и кафе.

Всего же в этом округе в новые квартиры переедут порядка 10 тысяч москвичей. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".