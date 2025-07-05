"Мой район. Новости": Нагатинская набережная станет частью нового прогулочного маршрута

В районе Нагатинской набережной появится новая прогулочная зона с велодорожками и современными зонами отдыха. Территорию уже преображают – расширяют тротуары, прокладывают дорожки для велосипедистов и разбивают газоны.

До конца года новый маршрут соединит шесть набережных, а его протяженность составит более 10 километров. Здесь установят лавочки, опоры освещения и создадут спуски к воде для всех желающих.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".