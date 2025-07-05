Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 16:30

Город

"Мой район. Новости": Нагатинская набережная станет частью нового прогулочного маршрута

"Мой район. Новости": Нагатинская набережная станет частью нового прогулочного маршрута

В Москве началась серия театральных мероприятий для детей

"Мой район. Новости": поезда "Иволга 4.0" вышли на Ярославское направление

"Мой район. Новости": трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и Чистые пруды

В Шереметьево заявили, что работают над возвращением графика вылетов

Сергей Собянин рассказал о преображении территории крупных городских больниц

"Лужники" стали центральной площадкой Дня московского спорта

Сильный ветер парализовал вылеты из Шереметьево

В Москве появятся новые выделенные полосы для автобусов

"Сити. Едим": гастрономический маршрут по Патриаршим прудам

В районе Нагатинской набережной появится новая прогулочная зона с велодорожками и современными зонами отдыха. Территорию уже преображают – расширяют тротуары, прокладывают дорожки для велосипедистов и разбивают газоны.

До конца года новый маршрут соединит шесть набережных, а его протяженность составит более 10 километров. Здесь установят лавочки, опоры освещения и создадут спуски к воде для всех желающих.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика