"Мой район. Новости": трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и Чистые пруды

От Комсомольской площади до Чистых прудов можно будет доехать на трамвае. Строительство новой линии вышло на финальный этап, маршрут свяжет восточные районы города с южными и центральными, а также поможет разгрузить станцию метро "Комсомольская".

Впервые применяют технологию бесконтактного хода: трамвай сможет ехать на аккумуляторах, а специальное покрытие рельсов сделает движение почти бесшумным. Преобразится и территория рядом: появятся широкие тротуары, газоны и скамейки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".