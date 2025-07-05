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Новости

05 июля, 07:00

Транспорт

"Мой район. Новости": трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и Чистые пруды

"Мой район. Новости": трамвайная линия соединит Комсомольскую площадь и Чистые пруды

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От Комсомольской площади до Чистых прудов можно будет доехать на трамвае. Строительство новой линии вышло на финальный этап, маршрут свяжет восточные районы города с южными и центральными, а также поможет разгрузить станцию метро "Комсомольская".

Впервые применяют технологию бесконтактного хода: трамвай сможет ехать на аккумуляторах, а специальное покрытие рельсов сделает движение почти бесшумным. Преобразится и территория рядом: появятся широкие тротуары, газоны и скамейки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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