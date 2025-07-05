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Новости

05 июля, 00:50

Город

"Мой район. Новости": Москва отметит День города 13 и 14 сентября

"Мой район. Новости": Москва отметит День города 13 и 14 сентября

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Москва отметит День города 13 и 14 сентября. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В этом году столица отмечает свой 878-й день рождения. Традиционно праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, учреждениях культуры, а также на районных площадках. Программу празднования утвердят в ближайшее время.

В 2024 году в честь Дня города состоялось более 150 крупных мероприятий. Тогда в праздновании приняли участие около трех миллионов человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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