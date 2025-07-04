"Мой район. Новости": в Москве начнут контролировать шум на стройках в реальном времени

В Москве начали внедрять систему контроля шума на строительных площадках рядом с жилыми и социальными объектами. Теперь специальные датчики в режиме реального времени будут передавать данные на городские серверы.

Это позволит оперативно реагировать на превышение нормативов и уменьшить число нарушений на стройках. В пилотном проекте участвовали пять крупных застройщиков, и после появления датчиков негативное воздействие сократилось на 40%.

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