04 июля, 10:30Город
"Мой район. Новости": в Москве начнут контролировать шум на стройках в реальном времени
В Москве начали внедрять систему контроля шума на строительных площадках рядом с жилыми и социальными объектами. Теперь специальные датчики в режиме реального времени будут передавать данные на городские серверы.
Это позволит оперативно реагировать на превышение нормативов и уменьшить число нарушений на стройках. В пилотном проекте участвовали пять крупных застройщиков, и после появления датчиков негативное воздействие сократилось на 40%.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".