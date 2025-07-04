04 июля, 00:30Общество
"Мой район. Новости": фермеры московских ярмарок передали более 250 тонн помощи бойцам СВО
Фермеры на московских ярмарках собрали и передали бойцам СВО и жителям новых регионов более 250 тонн гуманитарной помощи. В посылках – продукты, окопные свечи, средства гигиены и многое другое.
Помощь поступает из 40 регионов России. К посылкам часто добавляют детские открытки и записки.
Артисты и коллективы столицы также активно поддерживают военнослужащих, проводят концерты и гуманитарные миссии на новых территориях. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".