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04 июля, 00:30

Общество

"Мой район. Новости": фермеры московских ярмарок передали более 250 тонн помощи бойцам СВО

"Мой район. Новости": фермеры московских ярмарок передали более 250 тонн помощи бойцам СВО

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Фермеры на московских ярмарках собрали и передали бойцам СВО и жителям новых регионов более 250 тонн гуманитарной помощи. В посылках – продукты, окопные свечи, средства гигиены и многое другое.

Помощь поступает из 40 регионов России. К посылкам часто добавляют детские открытки и записки.

Артисты и коллективы столицы также активно поддерживают военнослужащих, проводят концерты и гуманитарные миссии на новых территориях. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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