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Новости

03 июля, 07:00

Мэр Москвы

"Мой район. Новости": завершено строительство детского сада в Филимонковском районе

"Мой район. Новости": завершено строительство детского сада в Филимонковском районе

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Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

Детский сад на 350 мест построили в Филимонковском районе. Как сообщил Сергей Собянин, новое здание на улице Никитина войдет в состав школы № 2120.

В здании оборудовали физкультурный и музыкальный залы, спальни и игровые зоны. Чтобы детям было комфортно, на первом этаже сделали теплые полы. Все интерьеры оформили в спокойных бежевых и фисташковых цветах, которые создают уютную атмосферу.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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