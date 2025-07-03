"Мой район. Новости": завершено строительство детского сада в Филимонковском районе

Детский сад на 350 мест построили в Филимонковском районе. Как сообщил Сергей Собянин, новое здание на улице Никитина войдет в состав школы № 2120.

В здании оборудовали физкультурный и музыкальный залы, спальни и игровые зоны. Чтобы детям было комфортно, на первом этаже сделали теплые полы. Все интерьеры оформили в спокойных бежевых и фисташковых цветах, которые создают уютную атмосферу.

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