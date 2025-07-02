"Мой район. Новости": новый переход к станциям метро откроют на Ленинградском вокзале

На Ленинградском вокзале откроют новый переход к станциям метро, благодаря которому пассажиры смогут попасть на Сокольническую и Кольцевую линии подземки, не выходя на улицу. После реконструкции станет удобно добираться и до двух соседних вокзалов – Ярославского и Казанского.

Чтобы воссоздать исторический облик Ленинградского вокзала в точности, специалисты изучили старинные документы и фотографии, начиная с 1873 года. Мастера уже приступили к расчистке сводов, арок и декоративных элементов, а также восстановлению оригинальных чугунных лестниц. Пассажиры увидят здание таким, каким его задумывал первый архитектор Константин Тон.

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