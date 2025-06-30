"Мой район. Новости": школу в виде сложенных кубиков построят в Пресненском районе

Школа в виде сложенных кубиков появится в Пресненском районе. Необычным в образовательном учреждении будет не только фасад. В обеденной зоне смонтируют потолок с геометрическим рисунком, точечным освещением и деревянными вставками.

Все пространство в школе будет грамотно организовано. Это позволит сделать учебный процесс более эффективным. В частности, появятся специализированные классы для углубленного изучения отдельных предметов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".