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Новости

30 июня, 13:25

Город

"Мой район. Новости": школу в виде сложенных кубиков построят в Пресненском районе

"Мой район. Новости": школу в виде сложенных кубиков построят в Пресненском районе

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Школа в виде сложенных кубиков появится в Пресненском районе. Необычным в образовательном учреждении будет не только фасад. В обеденной зоне смонтируют потолок с геометрическим рисунком, точечным освещением и деревянными вставками.

Все пространство в школе будет грамотно организовано. Это позволит сделать учебный процесс более эффективным. В частности, появятся специализированные классы для углубленного изучения отдельных предметов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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