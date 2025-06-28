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28 июня, 13:05

Город

"Мой район. Новости": в Нагатинском затоне начали модернизировать школу

"Мой район. Новости": в Нагатинском затоне начали модернизировать школу

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В Нагатинском затоне стартовала масштабная модернизация школьного здания на Коломенской набережной. Сейчас здесь активно ведутся строительные работы: специалисты завозят материалы и занимаются перепланировкой пространства.

Уже через год в школе появятся новые кабинеты, современные лаборатории и комфортные зоны для занятий. Ученики и учителя смогут учиться и работать в обновленных и безопасных условиях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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